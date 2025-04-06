بعد مشهد تطاير فلسطينيين في الهواء.. أسلحة محرّمة استخدمتها إسرائيل لقصف غزة

كتب- محمد جعفر

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المستمرة في قطاع غزة، حيث يستهدف بشكل متعمد المنشآت السكنية والمخيمات التي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف، وسط صمت عالمي مخزٍ تجاه ما يحدث.

في الأيام الأخيرة، استهدف الاحتلال مدرسة دار الأرقم التي تضم آلاف النازحين من الأطفال والنساء، في قصف جوي دون أي تحذير مسبق، هذا الهجوم جزء من حملة موسعة على مدينة رفح الفلسطينية في محاولة للضغط على حركة حماس، وفي إطار تلك الانتهاكات المستمرة اجتاح مقطع فيديو صادم مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر انفجارًا هائلًا تسبب في تطاير عدد من الأشخاص في الهواء على ارتفاع كبير، ثم سقوطهم على الأرض، في مشهد لا يُشاهد إلا في الأفلام الهوليوودية.

منذ بداية العدوان، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأسلحة المحرمة دوليًا التي تسببت في دمار هائل وحصدت أرواحًا بريئة من الفلسطينيين، وفيما يلي أبرز هذه الأسلحة:

1- الفسفور الأبيض

يُعد الفسفور الأبيض من أخطر الأسلحة التي تُستخدم ضد المدنيين، حيث يسبب حروقًا شديدة قد تؤدي إلى الوفاة، فعندما تنفجر قنبلة تحتوي على الفسفور الأبيض، تنتشر مادة الفسفور بشدة في الهواء محدثًة دمارًا كبيرًا عند ملامستها للأجسام القابلة للاحتراق، وينتج عن ذلك سحابة كثيفة من الدخان، تُستخدم عادًة لحجب الرؤية وتوجيه ضربات مفاجئة.

2- القنابل الفراغية

تستخدم هذه القنابل كمواد متفجرة تخلق انفجارًا ضخمًا في نطاق واسع، وتولد حرارة شديدة يمكن أن تصل إلى 3000 درجة مئوية، وتؤدي إلى تفجير شامل للمنازل والأنفاق والمنشآت السكنية، حيث تسببت تلك القنابل في مشاهد مأساوية لضحايا بدت أجسادهم وكأنها تبخرت نتيجة الانفجار.

3- ذخيرة الهجوم المباشر المشترك (JDAM)

هي قنابل ذكية تحتوي على جهاز توجيه يعتمد على نظام GPS، مما يجعلها دقيقة للغاية في إصابة أهدافها، حتى في الظلام أو الطقس العاصف، يتم تزويد تلك القنابل الأمريكية التقليدية بجهاز ملاحة إلكتروني يحولها إلى أسلحة دقيقة، مما يزيد من فعاليتها في تدمير الأهداف بدقة عالية.

4. قنابل "سبايس"

تستخدم إسرائيل مجموعة من القنابل الدقيقة التوجيه التي طورتها شركة "رافائيل"، والتي تعتمد على تقنيات متقدمة في التوجيه باستخدام كاميرا كهروضوئية ونظام ملاحة متطور، مما يجعلها شديدة الدقة في إصابة الأهداف، حيث تتمكن من إصابة الهدف بدقة تصل إلى أقل من 3 أمتار.





