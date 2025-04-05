رئيس الوزراء الفرنسي: قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية خطير والأمريكان أول الضحايا

وكالات

قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب قد تكلفنا أكثر من نصف نقطة من ناتجنا الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تلك الرسوم قد تعرقل جهود باريس لسد عجز الميزانية.

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي في مقابلة تليفزيونية مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن خطر فقدان الوظائف كبير جدا وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قرار ترمب خطير وسيسبب أزمة عالمية وهو زلزال سيكون الأمريكيون من أول ضحاياه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فرض رسوم جمركية جديدة، على دول العالم، في تصعيد كبير لحربه التجارية، حيث وقع ترامب الأربعاء الماضي، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة و20% على تلك القادمة من الاتحاد الأوروبي.