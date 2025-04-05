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مسؤول إسرائيلي: نتنياهو سيناقش مع ترامب قضايا الأسرى وإيران وتدخل تركيا بسوريا

10:00 م السبت 05 أبريل 2025

نتنياهو وترامب

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، السبت، إن النيابة الإسرائيلية اعترضت بشدة على طلب فريق دفاع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل موعد جلسة محاكمته بسبب لقائه المتوقع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي، قوله إن نتنياهو سيناقش مع ترامب قضايا الرسوم الجمركية والأسرى وإيران وتدخل تركيا بسوريا.

ومن المقرر أن يزور نتنياهو البيت الأبيض، غدا الاثنين، كأول زعيم أجنبي يلتقي ترامب لمحاولة التفاوض على الرسوم الجمركية، وفق موقع "أكسيوس".

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بنيامين نتنياهو دونالد ترامب
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