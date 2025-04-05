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مسؤول إسرائيلي: الجيش يفحص إمكانية أن يكون جنود كذبوا بشأن استهداف المسعفين برفح

08:44 م السبت 05 أبريل 2025

استهداف المسعفين برفح

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، السبت، إن قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال يجري تحقيقا جديدا في حادثة المسعفين الفلسطينيين بمدينة رفح جنوبي قطاع بعد نشر الفيديو.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أنه يجري فحص إمكانية أن يكون جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان قد كذبوا في التحقيق الأول بشأن حادثة رفح.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن تحقيق قائد القيادة الجنوبية في حادثة رفح سيعرض استنتاجه على رئيس الأركان إيال زامير غدا.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول التستر على الحادثة التي قُتل فيها أفراد من الهلال الأحمر الفلسطيني بنيران جنوده.

وقال الموقع العبري، إن إحدى مزاعم الجيش كانت أن سيارات الإسعاف والإطفاء وصلت بدون أضواء وامضة، ولذلك لم يتم التعرف عليهم، مؤكدًا أن مقطع الفيديو يثبت أن هذا الادعاء كاذب.

وأضاف أن هذا الحدث يعد نقطة انهيار إضافية خطيرة جدًا في العلاقات بين الجيش ووسائل الإعلام الدولية، مشيرًا إلى أن الجيش وناطقوه كذبوا على جميع وسائل الإعلام في العالم في ردهم الأولي.

وقال "واللا" الإسرائيلي، إن الضرر الذي لحق بإسرائيل بسبب هذا الكذب حتى قبل الحادثة نفسها التي ارتُكبت فيها، على ما يبدو، جرائم حرب هو ضرر هائل.

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