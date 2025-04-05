اليونيسيف: نفاد الأغذية التكميلية للرضع بغزة وما لدينا يكفي 400 طفل لشهر فقط

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، السبت، إن أكثر من مليون طفل في غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، مؤكدة أن استمرار منع دخول المساعدات إلى القطاع انتهاك للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال.

وأشارت اليونيسف، إلى أن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية له عواقب كارثية على مليون طفل في غزة، مؤكدة أن استمراره سيفاقم حالات سوء التغذية والأمراض ويزيد وفيات الأطفال في القطاع.

وأوضحت "اليونيسف"، أن لديها آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة ويجب السماح بدخولها فورا، لافتة إلى أن نفاد الأغذية التكميلية للرضع في غزة ولم يبق من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر.

وأكدت اليونيسف، أن الأطفال الذين يتلقون علاجا من سوء التغذية معرضون لخطر شديد بسبب الحصار المفروض على غزة، موضحة أنه تم إغلاق 15% من مراكز علاج سوء التغذية منذ 18 مارس 2025 بسبب أوامر الإخلاء أو القصف.

وأعلنت اليونيسف، تفاقم حالة 350 طفلا كانوا يعالجون من سوء التغذية في المراكز المغلقة ما قد يهدد حياتهم.