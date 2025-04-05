الخارجية الفلسطينية: توثيق إعدام إسرائيل لطواقم الإغاثة يفند مزاعمها بعدم استهدافهم

رام الله (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، "أن مقطع الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن إعدام 15 من العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح بشكل متعمد، يفند ادعاءات قوات الجيش الإسرائيلي بأنها لم تهاجم مركبات الإسعاف عشوائيًا، ولم يتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ".

واعتبرت الوزارة في بيان يوم السبت، "أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، و تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا"، وفقًا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وقالت "إن هذه الجريمة تكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال يوميًا بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن "الاحتلال يهدف من خلال ذلك إلى ترهيب تلك الطواقم ومنعها من تقديم أي عون لشعبنا في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين".

وجددت الوزارة التأكيد على "مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم الاحتلال أمام المؤسسات الدولية وخاصة مجلسي الأمن وحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، وغيرها من المنابر للدفع باتجاه تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للاحتلال على جرائمه، وصولًا إلى إنصاف الضحايا من أبناء شعبنا، وإحقاق العدالة، والمطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي".