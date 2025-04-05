الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوافقون على مشروع قانون إعفاءات ضريبية وخفض الإنفاق

واشنطن (أب)

وافق أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي على إطار لمشروع قانون من الرئيس دونالد ترامب بشأن الإعفاء الضريبى وخفض الإنفاق بعد جلسة استمرت طوال الليل.

وسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ طوال الليل وحتى صباح اليوم السبت، إلى الموافقة على إطار عمل الإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، متجاوزين بذلك خطًا متشددًَا من المعارضة الديمقراطية لما يسميه الرئيس دونالد ترامب بـ"مشروع القانون الكبير الجميل" الذي يشكل محور جدول أعماله.

وحصل مشروع القانون على موافقة 51 مقابل رفض 48 ، على أسس حزبية في الغالب. وجاء هذا التصويت في وقت سياسي صعب للغاية، حيث يمر الاقتصاد الأمريكي بمرحلة حرجة بعد أن أدى مخطط ترامب الضخم للرسوم الجمركية إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم، ويحذر الخبراء من ارتفاع حاد في التكاليف على المستهلكين في الولايات المتحدة وتهديدات ركود اقتصادي محتمل. حتى أن بعض الجمهوريين أعربوا عن مخاوفهم.

ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث يمكن لرئيس المجلس مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، طرحه للتصويت في الأسبوع المقبل، بينما يعمل على التوصل إلى المنتج النهائي بحلول يوم الذكرى.

ويتم الاحتفال بيوم الذكرى في الولايات المتحدة في آخر يوم اثنين من شهر مايو لتكريم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ساحات المعارك.

ومن أجل تمرير مشروع القانون، ثمة حاجة لحل الخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ.

ووافق الجمهوريون في مجلس النواب بالفعل على نسختهم، والتي تتضمن إعفاءات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وتخفيضات ومدخرات في الموازنة بقيمة 2 تريليون دولار، موجهة نحو تعديلات على برنامج (ميديكيد) وطوابع الطعام وبرامج أخرى، وقد انتقد البعض نهج الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

واتهم الديمقراطيون الجمهوريين بوضع الأساس لتقليص برامج شبكة الأمان الأساسية للمساعدة في دفع تخفيضات ضريبية بقيمة تزيد عن 5 تريليونات دولار والتي يقولون إنها سوف تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء.

وذكر تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، عن نيويورك، أن "سياسات ترامب كارثية" كما هو الحال مع وزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها إيلون ماسك. وأضاف: "يمكن للجمهوريين إخمادها الليلة، إن أرادوا".



