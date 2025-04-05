من هي ابتهال أبو سعد التي قاطعت احتفال مايكروسوفت واتهمتها بالتواطؤ مع إسرائيل؟

وكالات



في موقف جريء ومثير للجدل، اتهمت المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد، المبرمجة في شركة مايكروسوفت، الشركة بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مقاطعتها كلمة الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الشركة، مصطفى سليمان، في احتفال الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة.



صرخت ابتِهال أبو سعد في وجه مصطفى سليمان، يوم الجمعة الماضي، قائلة: "أيديكم ملطخة بدماء الأطفال. كيف تحتفلون بينما تساهمون في القتل؟". وفي بيان لاحق، أوضحت أنها تعمل في قسم الذكاء الاصطناعي بالشركة منذ ثلاث سنوات ونصف، لكنها لم تعد قادرة على الصمت بعدما اكتشفت أن تقنيات الشركة تُستخدم في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.



كما أكدت أبو سعد في البيان نفسه أنها قررت الخروج عن صمتها بعدما اكتشفت أن شركة مايكروسوفت تشارك في تطوير تقنيات تُستخدم في دعم الجيش الإسرائيلي. وأضافت أن الشركة أبرمت عقدًا مع وزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 133 مليون دولار لتخزين بيانات ضخمة عبر خدمة Microsoft Azure، ما يُساهم في مراقبة الفلسطينيين.



وذكرت أبو سعد في بيان لاحق، أنها قررت الخروج عن صمتها والحديث بعدما اكتشفت أن شركة مايكروسوفت كانت تشارك في تطوير تقنيات تُستخدم في دعم جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن الشركة أبرمت عقدًا مع وزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 133 مليون دولار لتخزين بيانات ضخمة عبر خدمة Microsoft Azure، وهو ما يساهم في مراقبة الفلسطينيين.



من هي ابتهال أبو سعد؟

ابتهال أبو سعد هي مهندسة ومبرمجة من أصول مغربية، خريجة جامعة هارفارد، ومتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي. انضمت إلى قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت ضمن فريق تطوير تقنيات متقدمة، بما في ذلك الخدمات السحابية مثل Microsoft Azure. وهي جزء من الفريق الذي يطور تقنيات تُستخدم في مجالات مثل المراقبة والتحليل البياني.



بعد الحادثة المثيرة للجدل، أكدت ابتهال أنها حاولت أكثر من مرة الاعتراض على سياسات الشركة بشأن دعم الاحتلال الإسرائيلي، ولكن محاولاتها قوبلت بالتجاهل والمضايقات. وأوضحت أنها تعرضت للطرد والتهديد بعد محاولتها تنظيم التعبير عن آرائها. كما لفتت إلى أنه تم طرد موظفين آخرين لمجرد أنهم نظموا وقفة تضامنية مع غزة.



بدأت أبو سعد حملة للدعوة إلى مقاطعة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي. حيث دعت زملاءها في شركة مايكروسوفت للتوقيع على عريضة تدعو إلى وقف بيع هذه التقنيات.