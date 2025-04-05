البث الإسرائيلية: حادثة استهداف طواقم الإسعاف برفح جنوب غزة لا تزال قيد التحقيق



وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن حادثة استهداف طواقم الإسعاف في 23 مارس الماضي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة لا تزال قيد التحقيق.

وقالت الهيئة، إن الجيش الإسرائيلي سيصدر بيانًا جديدًا بخصوص حادثة استهداف طواقم الإسعاف برفح في 23 مارس الماضي.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني عثر على جثث 15 مسعفًا استشهدوا في إطلاق نار لجيش الاحتلال الإسرائلي على سيارات إسعاف في قطاع غزة.