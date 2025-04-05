باكستان تدعو الأمم المتحدة إلى منع وصول الأسلحة غير المشروعة إلى أيدي الجماعات الإرهابية

نيويورك- (د ب أ)

دعت باكستان الأمم المتحدة لاستعادة الأسلحة المتروكة ومنع حصول الجماعات من قبيل حركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان ولواء المجيد عليها، فى ضوء زيادة هجمات الإرهابيين من أفغانستان على أراضيها.

وفى كلمة أمام لقاء لمجلس الأمن الدولي حول إدارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة فى أنظمة عقوبات الأمم المتحدة، قال عاطف رضا، المستشار بالبعثة الباكستانية بالأمم المتحدة اليوم السبت:" إن لدى الجماعات الإرهابية المسلحة أسلحة غير مشروعة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات حصلت عليها من أفغانستان، وتستخدمها ضد المدنيين والقوات المسلحة الباكستانية"

ونقل موقع "جيو نيوز" الباكستاني عن رضا قوله إن"مظاهر القلق تلك ترافقت مع تزايد قدرة الجماعات الإرهابية على تطوير الأسلحة غير المشروعة، والحصول أسلحة حديثة متوافرة لدى الجماعات المسلحة التي تعمل بصورة غير قانونية عبر الحدود الوطنية".

وأضاف :" أن باكستان تشعر بالقلق إزاء حيازة و استخدام الأسلحة من جانب الجماعات الإرهابية مثل حركة طالبان باكستان التي تعمل دون عقاب عبر الحدود مع أفغانستان".

وقال:" إننا ندعو الشركاء الدوليين لاستعادة مخزون الأسلحة المتروكة، ومنع حصول الجماعات الإرهابية عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف السوق السوداء النشطة للأسلحة غير المشروعة".