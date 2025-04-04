تقترب من مليار دولار مع تأثير محدود.. تفاصيل تكلفة العملية العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين

القاهرة- مصراوي

تقترب تكلفة العملية العسكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران في اليمن من مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع، رغم أن الهجمات كانت لها تأثير محدود في تدمير قدرات الجماعة، وفقًا لما ذكره ثلاثة أشخاص تم إطلاعهم على تقدم الحملة، لـ شبكة سي إن إن الأمريكية.

تم إطلاق الهجوم العسكري في 15 مارس، واستخدمت العملية بالفعل مئات الملايين من الدولارات من الذخائر للهجمات ضد الجماعة، بما في ذلك صواريخ كروز من طراز JASSM بعيدة المدى، وقنابل JSOW، وهي قنابل انزلاقية موجهة عبر نظام GPS، وصواريخ توماهوك، وفقًا للمصادر.

كما يتم استخدام قاذفات B-2 من قاعدة دييغو غارسيا ضد الحوثيين، ومن المقرر نقل حاملة طائرات إضافية، بالإضافة إلى عدة أسراب من الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي إلى منطقة القيادة المركزية قريبًا، كما ذكر مسؤولو الدفاع هذا الأسبوع.

قال أحد المصادر إن البنتاجون قد يضطر إلى طلب تمويل إضافي من الكونجرس لمواصلة العملية، لكنه قد لا يحصل عليه — حيث تعرض الهجوم لانتقادات من الجانبين، وقال حتى نائب الرئيس جي دي فانس في محادثة على تطبيق سيجنال نشرتها مجلة ذا أتلانتك الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن العملية "خطأ".

لم يكشف البنتاجون علنًا عن تأثير الهجمات اليومية على الحوثيين. وقال مسؤولون من هيئة الأركان المشتركة للبنتاجون، والقيادة المركزية الأمريكية، وقيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية، ومكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسة، ووزارة الخارجية، في الأيام الأخيرة للكونجرس إن الهجمات أسفرت عن مقتل عدة أفراد من قيادة الحوثيين وتدمير بعض المواقع العسكرية التابعة لهم.

لكنهم اعترفوا بأن الجماعة لا تزال قادرة على تعزيز مواقعها المحصنة والحفاظ على مخزوناتها من الأسلحة تحت الأرض، كما كانت الحال خلال الضربات التي شنتها إدارة بايدن لمدة عام. وقال أحد مسؤولي الدفاع إنه كان من الصعب تحديد مدى ما تبقى لدى الحوثيين من مخزونات.

وقال أحد المصادر: "لقد تم تدمير بعض المواقع، ولكن ذلك لم يؤثر على قدرة الحوثيين على الاستمرار في مهاجمة السفن في البحر الأحمر أو إسقاط الطائرات الأمريكية بدون طيار، في الوقت نفسه، نضيع وقتنا في الجاهزية — الذخائر، الوقود، وقت الانتشار".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت تفاصيل الحملة العسكرية التي تم الاطلاع عليها خلال إحاطات مع الكونجرس.

كما أن وتيرة الهجمات أصبحت أعلى الآن بعد أن لم يعد قائد القيادة المركزية الأمريكية إريك كوريلّا بحاجة إلى موافقة عالية المستوى لتنفيذ الهجمات — وهو تغيير من إدارة بايدن وعودة إلى السياسات التي كانت في فترة ولاية ترامب الأولى، حيث كان يتم منح القادة العسكريين المزيد من الحرية لتنفيذ المهمات لتحقيق "تأثير استراتيجي"، بدلاً من الحاجة إلى موافقة لكل ضربة وهجوم من البيت الأبيض.

ومع ذلك، لا يزال غير واضح كم من الوقت تخطط إدارة ترامب لاستمرار الهجوم، الذي وصفته القيادة المركزية بأنه عملية "مستمرة 24/7".

وقال ترامب إن العملية ستستمر حتى يتوقف الحوثيون عن مهاجمة شحنات البحر الأحمر، لكن رغم أسابيع من القصف، استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على الأهداف في البحر الأحمر. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أسقطوا طائرة أمريكية من طراز MQ-9 ريبر — وهي الطائرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها منذ بداية الهجوم في الشهر الماضي، وفقًا لما ذكره عدة مصادر لـ CNN.

من جانبه، أشار أحد مسؤولي الدفاع إلى أنه تم تقليص الهجمات الصاروخية من الحوثيين ضد إسرائيل في الأسبوع الماضي، وقال إن الحملة الجوية الأمريكية المستمرة جعلت من الصعب على الحوثيين التواصل بشكل فعال وضرب الأهداف بدقة لأنهم اضطروا إلى "إخفاء أنفسهم".

وذكر الأشخاص الذين تم إطلاعهم على العملية أيضًا أن المسؤولين الحوثيين الذين تم قتلهم في الهجمات الأمريكية كانوا من الرتب المتوسطة، مماثلة لـ "الإدارة الوسطى". الاستثناء الوحيد هو المسؤول الحوثي المسؤول عن عمليات الطائرات بدون طيار، الذي تم قتله في ضربة الشهر الماضي، حسبما قال المسؤولون.

وأشار مستشار الأمن القومي مايكل والتز إلى ذلك القيادي الحوثي في محادثة على تطبيق سيجنال في مارس التي تم الكشف عنها من قبل ذا أتلانتك. وقال والتز في تلك المحادثة إن "أكبر مسؤول صواريخ" في الحوثيين تم قتله عندما دخل إلى مبنى صديقته في اليمن، الذي "انهار" وسط الضربات الأمريكية.