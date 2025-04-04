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"أيديكم مُلطَّخة بدماء شعبي".. مهندسة في مايكروسوفت تُقاطع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها (فيديو)

11:29 م الجمعة 04 أبريل 2025

ابتهال أبو سعدة مبرمجة في شركة مايكروسوفت

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وكالات

قاطعت مهندسة من أصول المغربية تدعي ابتهال أبو سعدة، وتعمل مبرمجة في شركة مايكروسوفت، كلمة مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الشركة، خلال احتفال الذكرى الخمسين لتأسيس مايكروسوفت، متهمة الشركة بالتواطؤ في "الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

صرخت ابتِهال خرّيجة جامعة هارفارد في وجه سليمان قائلة: "أيديكم ملطخة بدماء الأطفال. كيف تحتفلون بينما تساهمون في القتل؟"، ثم أوضحت في بيان لاحق أنها تعمل منذ ثلاث أعوام ونصف العام في قسم الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تعد قادرة على السكوت بعد اكتشافها أن تقنيات الشركة تُستخدم في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت ابتهال إلى أن فريقها يطوّر تقنيات تُستخدم في "المراقبة والتجسس على الفلسطينيين" عبر خدمات Microsoft Azure، مشيرة إلى عقد بقيمة 133 مليون دولار بين مايكروسوفت ووزارة الدفاع الإسرائيلية، يُتيح تخزين أكثر من 13.6 بيتابايت من البيانات الأمنية.

وأكدت أن محاولات التعبير عن هذه المخاوف داخل الشركة قُوبلت بالتهميش والطرد والمضايقات، وذكرت أن اثنين من الموظفين تم فصلهم فقط لأنهم نظموا وقفة تضامنية مع غزة.

ووجهت ابتِهال نداءً إلى زملائها للمطالبة بوقف بيع تقنيات الذكاء الاصطناعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وحثّت الجميع على توقيع عريضة بعنوان: "لا لـ Azure من أجل الفصل العنصري"، داعية إلى إعادة التفكير في أخلاقيات العمل في مجال التكنولوجيا.

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ابتهال أبو سعدة ميكروسوفت غزة مهندسة مغربية
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"أيديكم مُلطَّخة بدماء شعبي".. مهندسة في مايكروسوفت تُقاطع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها (فيديو)
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