بشكل مفاجئ.. ترامب يقيل مدير وكالة الأمن القومي

(أ ب)

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير وكالة الأمن القومي بشكل مفاجئ، بحسب مسؤولين أمريكيين وأعضاء في الكونجرس، لكن البيت الأبيض والبنتاجون لم يقدما أي أسباب لهذا القرار.

وقال المسؤولون إنه قد تم إبلاغ القادة العسكريين الكبار أمس الخميس، بفصل الجنرال في سلاح الجو تيم هوج، الذي كان يشرف أيضا على القيادة السيبرانية في البنتاجون.

ووفقا للمسؤولين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بدعوى مناقشة قرارات تتعلق بشؤون أفراد، لم يتلق القادة العسكريون أي إشعار مسبق بشأن قرار إقالة جنرال الأربعة نجوم الذي أمضى 33 عاما في مجال الاستخبارات والعمليات السيبرانية.

وأثار هذا القرار انتقادات حادة من جانب أعضاء في الكونجرس.

وتعد هذه الإقالة هي الأحدث لمسؤولي الأمن القومي من جانب الرئيس ترامب في وقت تواجه فيه إدارته الجمهورية انتقادات بسبب فشله في اتخاذ أي إجراء ضد قادة رئيسيين آخرين استخدموا تطبيق سيجنال غير السري لتبادل الرسائل النصية في تكوين مجموعة دردشة ، ضمت رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري جولدبرج، لمناقشة خطط لتوجيه ضربة عسكرية.

ولا يزال من غير الواضح من يتولى الآن قيادة وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية.

وتم أيضا فصل نائبة هوج المدنية في وكالة الأمن القومي، ويندي نوبل.