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أوكرانيا: مقتل 14 شخصا في هجوم صاروخي روسي

09:24 م الجمعة 04 أبريل 2025

أرشيفية

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(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم، بينهم ستة أطفال، في ضربة صاروخية روسية استهدفت منطقة سكنية في مدينة كريفي ريه بجنوب شرق أوكرانيا اليوم الجمعة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر فيلكول على تطبيق تيليجرام، إن الصاروخ الباليستي ألحق أضرارا بالمباني السكنية متعددة الطوابق وأضرم النار في السيارات والمرائب، وأسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا.

وتقع كريفي ريه مسقط رأس زيلينسكي، على مسافة نحو 70 كيلومترا من خط المواجهة.

وأضاف زيلينسكي على تطبيق تيليجرام "هناك سبب واحد فقط لاستمرار ذلك، ألا وهو أن روسيا لا تريد وقفا لإطلاق النار ونحن نرى ذلك. والعالم كله يرى ذلك. إن كل صاروخ وكل طائرة مسيرة تثبت أن روسيا لا تريد إلا الحرب فقط".

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

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روسيا أوكرانيا ضربات صاروخية كريفي ريه
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