إعلان

وصول الكبسولة "دراجون" وعلى متنها أول امرأة ألمانية تسافر إلى الفضاء

07:28 م الجمعة 04 أبريل 2025

الكبسولة دراجون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

عادت عالمة الروبوتات الألمانية رابيا روجه وهي أول امرأة ألمانية تسافر إلى الفضاء، إلى الأرض على متن كبسولة الفضاء "دراجون" برفقة زملائها الثلاثة من الطاقم.

وبعد رحلة استمرت حوالي أربعة أيام، هبطت الكبسولة مساء اليوم الجمعة في البحر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما أظهرت الصور الحية التي بثتها شركة الفضاء سبيس إكس التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وهبطت الكبسولة على سطح البحر تحت أشعة الشمس الساطعة بعد أن تم إبطاء سرعتها بواسطة المظلات.

وبحسب شركة سبيس إكس، فإن هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها كبسولة "دراجون" مأهولة في المحيط الهادئ قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة، إذ كانت تهبط سابقًا دائمًا في البحر قبالة ولاية فلوريدا على الساحل الشرقي. وقد تم نقل موقع الهبوط لأسباب لوجستية. وأطلق مركز التحكم التابع لشركة سبيس إكس رسالة تحوي عبارة: "مرحبًا بكم في الوطن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكبسولة دراجون رحلات الفضاء ألمانيا رابيا روجه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تراجع بأكثر من 3%.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال الأسبوع المقبل