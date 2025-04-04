وصول الكبسولة "دراجون" وعلى متنها أول امرأة ألمانية تسافر إلى الفضاء

(د ب أ)

عادت عالمة الروبوتات الألمانية رابيا روجه وهي أول امرأة ألمانية تسافر إلى الفضاء، إلى الأرض على متن كبسولة الفضاء "دراجون" برفقة زملائها الثلاثة من الطاقم.

وبعد رحلة استمرت حوالي أربعة أيام، هبطت الكبسولة مساء اليوم الجمعة في البحر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما أظهرت الصور الحية التي بثتها شركة الفضاء سبيس إكس التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وهبطت الكبسولة على سطح البحر تحت أشعة الشمس الساطعة بعد أن تم إبطاء سرعتها بواسطة المظلات.

وبحسب شركة سبيس إكس، فإن هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها كبسولة "دراجون" مأهولة في المحيط الهادئ قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة، إذ كانت تهبط سابقًا دائمًا في البحر قبالة ولاية فلوريدا على الساحل الشرقي. وقد تم نقل موقع الهبوط لأسباب لوجستية. وأطلق مركز التحكم التابع لشركة سبيس إكس رسالة تحوي عبارة: "مرحبًا بكم في الوطن".