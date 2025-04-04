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مكتب نتنياهو: انعدام الثقة برئيس جهاز الشاباك لا يتعلق بولاء شخصي

05:48 م الجمعة 04 أبريل 2025

أرشيفية

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وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن انعدام الثقة بين نتنياهو وعدد من وزرائه برئيس جهاز الشاباك، رونين بار، لا يتعلق بولاء شخصي، بل يرتبط بأدائه المهني ودوره في الإخفاق الأمني الذي وقع في 7 أكتوبر.

وأوضح البيان أن قرار رونين بار بعدم إبلاغ المستوى السياسي مسبقًا بالهجوم المفاجئ في ذلك اليوم، أدى إلى زعزعة الثقة بقدراته المهنية لاحقًا.

وأضاف المكتب أن "الوحيد الذي تحركه دوافع شخصية في هذا الملف هو رئيس الشاباك نفسه"، في إشارة إلى إصراره على البقاء في منصبه "رغم فقدانه ثقة الحكومة بأكملها".

ونفى مكتب نتنياهو صحة ما تردد عن أن رئيس الوزراء طلب من بار استخدام صلاحيات الجهاز "بشكل غير قانوني أو غير لائق ضد مواطنين إسرائيليين"، مؤكدًا أن هذا الادعاء "عارٍ تمامًا عن الصحة".

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