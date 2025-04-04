قطر تدين قصف مدرسة ومركز ثقافي في غزة وتطالب بمحاسبة إسرائيل

وكالات

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم، التي تأوي نازحين في قطاع غزة، ولتدمير مستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، ووصفت الحادثين بأنهما "انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر اليوم الجمعة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على "جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية"، وإلزامها بالامتثال للمواثيق والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة التأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.