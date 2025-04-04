رئيس بلدية إسطنبول يتعهد بمواصلة حملته ليصبح زعيم البلاد

أنقرة- (د ب أ)

تعهد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول ، المسجون والمنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستمرار حملته ليصبح زعيمًا للبلاد.

وفي أول مقابلة له منذ سجنه في سجن سيليفري بإسطنبول قبل حوالي أسبوعين ، قال إمام أوغلو لصحيفة جمهوريت التركية بأن طموحاته السياسية لم تتغير، وأنه أقام بالفعل نظامًا للبقاء على اتصال مع مؤيديه وقيادة حملته من السجن، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ويعتزم إقامة مكاتب رئاسية في كل من اسطنبول وأنقرة.

وكان إمام أوغلو، الذي برز كزعيم معارض بعد فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول في عامي 2019 و2024، منافسًا رئيسيًا لأردوغان.

وأدى احتجازه واعتقاله لاحقًا الشهر الماضي بتهم الفساد - التي ينفيها - إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد وإثارة موجة بيع واسعة النطاق في السوق.

وأثار هذا التطور احتجاجات واسعة النطاق ودعوات لمقاطعة الشركات المرتبطة بالحكومة التركية.