منظمة إغاثة ألمانية ترصد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار

بانكوك- (د ب أ)

يتواصل ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار قبل أسبوع، فيما أفاد المجلس العسكري الذي يحكم البلاد اليوم الجمعة بانتشال 3145 جثة حتى الآن.

وأفادت منظمة "فيلتهونجرهيلفه" الألمانية غير الحكومية بأن ما يربو على 220 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، ولم يتضح بعد كم سيكون العدد النهائي للضحايا.

وهناك مخاوف من أن تكون الحصيلة النهائية للضحايا أعلى بكثير. وتسبب انهيار نظام إمداد المياه في ارتفاع عدد حالات الإسهال، وهناك مخاوف بشأن تفش للكوليرا أو مرض مشابه.

يذكر أن زلزال بقوة 7 ,7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة ساجاينج، ثاني أكبر مدن البلاد، فضلا عن العاصمة نايبيداو في 28 مارس/ آذار.

وشعر السكان بهزات أرضية على بعد أكثر من 1000 كيلومتر في بانكوك عاصمة تايلاند، حيث انهار مبنى مؤلف من 30 طابقا كان قيد الإنشاء. وما زال عشرات عمال الإنقاذ يبحثون عن أشخاص أسفل الأنقاض.

وذكرت منظمة التعاون والإغاثة "فيلتهونجرهيلفه" من ميانمار أن "عدد الوفيات يشهد ارتفاعا يوميا، كما يصعب الوصول للعديد من المناطق بسبب الطرق والجسور المدمرة".