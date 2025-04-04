أوروبا وكندا تعلنان عن اعتزامهما إنفاق المزيد على الدفاع

بروكسل- (أ ب)

قال الأوروبيون الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ( الناتو) وكندا اليوم الجمعة، إنهم مستعدون لزيادة الإنفاق الدفاعي ولكنهم ابدوا فتورا بشأن المطالب الأمريكية الخاصة بحجم ميزانياتهم العسكرية سيما بالوضع في الاعتبار استعداد الرئيس دونالد ترامب للتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانفق حلفاء الولايات المتحدة مليارات الدولارات على الدفاع منذ أن شن بوتين غزوا شاملا على أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، ولكن ثلثهم تقريبا مازال لم يف بهدف الناتو بتخصيص 2 % من إجمالي ناتجهم المحلي.

وقال ترامب إن حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يلتزموا بإنفاق 5 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي وهذا من شأنه أن يتطلب استثمارا بمقدار غير مسبوق.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي للصحفيين في مقر الناتو في بروكسل "من المهم أن نتفق جميعنا على أن روسيا تهديد. وإذا لم يكن الحال كذلك، فلا أعلم لما يجب أن نزيد دائما الإنفاق الدفاعي أكثر وأكثر ".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن بلاده حددت لنفسها "هدفا يبلغ ما بين 3 إلى 5ر3 % ونحن نستعد للوصول له وهو نفس مستوى الإنفاق الدفاعي الأمريكي تقريبا".

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إن أعضاء الناتو يعملون على وضع هدف إنفاق جديد، ليتم الإعلان عنه في القمة المقبلة في يونيو.

ولكنه قال إن هدف الـ "5 % أعلى بكثير بالطبع مما تنفقه الولايات المتحدة نفسها، وهو طموح عال للغاية ونحن لسنا مستعدين للالتزام برقم في الوقت الحالي. مثلما من المهم إنفاق الكثير، فمن المهم أيضا الإنفاق بذكاء أكبر".