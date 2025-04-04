ألمانيا: توقعات باستمرار مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأسبوع المقبل

برلين- (د ب أ)

أعلن الاتحاد المسيحي في ألمانيا أن مفاوضات تشكيل الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، سوف تستمر حتى الأسبوع المقبل.

يذكر أن الاتحاد المسيحي الفائز بأكبر نسبة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت أواخر فبراير الماضي، يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار المحتمل فريدريش ميرتس، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وقبل جولة مشاورات جديدة في مقر الحزب الاشتراكي في برلين، قال ألكسندر دوبرينت زعيم كتلة الحزب المسيحي البافاري في البرلمان الألماني، صباح اليوم الجمعة إن هناك استعدادا من جميع الأطراف "للانعطاف ببطء إلى المنحنى النهائي".

وفي ذات السياق، توقع تورستن فراي مفاوض الحزب المسيحي الديمقراطي أن تمتد المفاوضات إلى الأسبوع المقبل، قائلاً: "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، ولذلك أفترض أننا سنواصل في الأسبوع القادم".

ومع ذلك، نوه السياسيان إلى إحراز تقدم في المحادثات. وقال فراي، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني:" نقترب من بعضنا البعض"، وأضاف: "الأمر يدور الآن بشكل أساسي حول إزالة العقبات المتبقية من الطريق".

وبدوره، قال دوبرينت إن محادثات أمس الخميس شهدت "قدرا كبيرا من الديناميكية" مشيرا إلى تمكن الجانبين معا من التوصل إلى حلول لبعض القضايا، وأردف أنه يتوقع لهذا السبب "بأننا سنحقق تقدما كبيرا اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع"، وتابع أن الجانبين سيقومان غدا السبت بالتعامل مع "بعض المهام الصعبة".