إعلان

ترامب يكشف النقاب عن "البطاقة الذهبية" للمهاجرين الأثرياء إلى أمريكا

11:22 ص الجمعة 04 أبريل 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن- (د ب أ)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن "بطاقة ذهبية" ستمنح المهاجرين الأثرياء الحق في الإقامة بالولايات المتحدة لأجل غير مسمى.

وقال ترامب أمس الخميس على متن الطائرة الرئاسية: "يمكن أن تكون هذه ملكك مقابل خمسة ملايين دولار".

وأظهرت عدة مقاطع مصورة في وسائل الإعلام الأمريكية ترامب وهو يعرض البطاقة الذهبية، المطبوع عليها صورة وجهه، على الصحفيين.

وأشار إليها باعتبارها "بطاقة ترامب".

وأضاف أن البطاقات ستصدر على الأرجح في غضون أقل من أسبوعين. وعرض ترامب خططه من قبل بخصوص البطاقة في فبراير/ شباط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان