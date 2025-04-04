رئيسة وزراء الدنمارك تجدد رفضها لدعوات ترامب لضم جرينلاند

كوبنهاجن- (د ب أ)

جددت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يوم الخميس رفضها لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم جرينلاند.

ولطالما قال ترامب إنه يريد أن تصبح الجزيرة القطبية الشمالية الكبيرة جزءا من الولايات المتحدة. وفي الوقت الحالي، تتمتع جرينلاند بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء جرينلاند الجديد ينس فريدريك نيلسن وسلفه موته إيجيده، خاطبت فريدريكسن الولايات المتحدة مباشرة.

وقالت: "لا يمكنك ضم بلد آخر، ولا حتى بحجة الأمن الدولي".

وتابعت أن الولايات المتحدة والدنمارك صديقان مقربان ولا يوجد شيء تريده أكثر من استمرار صداقتهما.

وأضافت: "إذا سمحنا لأنفسنا بالانقسام كحلفاء، فإننا نسدي خدمة لخصومنا".

واستطردت قائلة" ولكن، عندما نطالب بالاستيلاء على جزء من أراضي مملكة الدنمارك، وعندما نقابل بالضغط والتهديدات من أقرب حلفائنا، فما الذي نؤمن به تجاه البلد الذي نكن له الإعجاب لسنوات عديدة".

وقالت إن القضية لا تتعلق فقط بجرينلاند أو الدنمارك،”الأمر يتعلق بالنظام العالمي الذي بنيناه معا عبر المحيط الأطلسي على مدى أجيال".

وتأتي رحلة فريدريكسن التي تستغرق ثلاثة أيام إلى جرينلاند في أعقاب زيارة وفد أمريكي بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الأسبوع الماضي.

وتواجه فريدريكسن التحدي المتمثل في تحقيق التوازن في العلاقات مع الولايات المتحدة كشريك تجاري مهم، مع التأكيد في الوقت نفسه على حق جرينلاند في تقرير المصير والحفاظ على التماسك داخل الدنمارك.