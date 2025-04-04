القناة 12: العملية العسكرية بالشجاعية تمت بمرافقة موجة واسعة من الغارات

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن العملية التي تشنها الفرقة 252 في حي الشجاعية تمت بمرافقة موجة واسعة من الغارات.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال يوسع المنطقة العازلة على حدود غزة وقوات الفرقة 252 تعمل على مشارف حي الشجاعية.

وكانت إسرائيل استأنفت حربها على غزة في 18 مارس الماضي بعد أن عطلت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ومذ ذاك أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء.