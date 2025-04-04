المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تحكم بعزل الرئيس يون سوك يول

سول- (د ب أ)

أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة حكما بعزل الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، مما يتطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة يون في غضون 60 يوما، والتي يتوقع الكثيرون أن تجرى في 3 يونيو المقبل.

وكانت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية التي تسيطر عليها المعارضة قد قامت بعزل يون في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ونشر قوات في الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت على المرسوم والأمر باعتقال السياسيين.

ونفى يون جميع التهم المنسوبة إليه.

وقال يون إنه يشعر بالأسف لفشله في تلبية توقعات الجمهور في بيان صدر بعد ساعات من قرار المحكمة، طبقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة.

وقال يون في بيان، طبقا لما ذكرته وكالة يونهاب "أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على تحقيق آمالكم وتوقعاتكم".

وأضاف "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم وطننا. وأنا ممتن للغاية لدعمكم وتشجيعكم المستمر حتى عندما قصرت في مهمتي".

وقال حزب قوة الشعب الحاكم، الذي يتزعمه يون إنه "يقبل بتواضع حكم المحكمة، بينما رحب حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي بالحكم باعتباره "انتصارا للشعب"، حسب وكالة يونهاب للأنباء.