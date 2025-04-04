مسؤولون بالبنتاجون: لم نحقق نجاحا كبيرا بتدمير ترسانة الحوثيين

وكالات

نقلت صحيفة ":نيويورك تايمز" عن مسؤولين في البنتاجون قولهم: لم نحقق نجاحا كبيرا في تدمير ترسانة الحوثيين الضخمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 15 مارس الماضي أنه أمر قواته بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

ورد الحوثيون بأن تهديد ترامب لن يثنيهم عن "مواصلة مناصرة غزة" حيث استأنفوا منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن بالبحر الأحمر متوجهة إليها، بالتزامن مع استئناف الجيش الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني.