البطاريق تُثير سخرية عالمية من ترامب

أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على عدد من الدول ردود فعل ساخرة، خاصة بعد استهداف بعض الأماكن النائية في العالم.

واحدة من الصور التي انتشرت على نطاق واسع يوم الخميس أظهرت بطريقًا في مكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال خلافه الأخير مع الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس جي دي فانس في المكتب البيضاوي.

كما انتشرت ميم أخرى تظهر السيدة الأولى ميلانيا ترامب وهي تنظر إلى أعلى باتجاه بطريق إمبراطوري، بدلًا من رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، بينما كان ترامب ينظر باستفهام.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إعلان ترامب عن فرض تعريفات جمركية عالمية يوم الأربعاء، لاقى ردود فعل باردة في العديد من الدول. لكن الأمر الذي أثار الحيرة هو استهداف بعض المناطق البعيدة مثل جزر هيرد وماكدونالد، وهي منطقة نائية في جنوب المحيط الهندي تابعة لأستراليا، والتي لا تحتوي على سكان بشريين لكنها تحتضن أربع أنواع من البطاريق. وفُرضت على صادرات هذه الجزر تعريفات بنسبة 10%، مما دفع العديد للسخرية.

وقال أنتوني سكارو موشي، الذي كان رئيسًا للتواصل في إدارة ترامب لمدة 11 يومًا، ويعتبر الآن من منتقديه: "لقد كانت البطاريق تخدعنا لسنوات".

ومن جانبه، نشر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، قائلًا: "ترامب فرض تعريفات على البطاريق وليس على بوتين"، في إشارة إلى غياب روسيا عن قائمة التعريفات الأمريكية.

وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين تعني أنه لا يوجد "تجارة ذات مغزى" يمكن فرض تعريفات عليها.

كما أثار ترامب الحيرة بفرض تعريفات بنسبة 29% على جزيرة نورفولك الأسترالية، وهي منطقة نائية في المحيط الهادئ يقطنها أكثر من 2000 شخص. وأكد رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، قائلًا: "لست متأكدًا من أن جزيرة نورفولك، وبكل احترام لها، هي منافس تجاري مع الاقتصاد الضخم للولايات المتحدة".

أما جزر فوكلاند البريطانية، وهي موطن لمليون بطريق، فقد تعرضت لصادرات ضريبية بنسبة 41%، رغم أن المملكة المتحدة نفسها تواجه ضريبة بنسبة 10%.

ورغم الطرافة التي أثارتها تلك القرارات، إلا أن تأثير تعريفات ترامب كان جادًا على الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسهم الأمريكية أسوأ يوم لها منذ جائحة كورونا في 2020.