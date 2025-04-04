الكونجرس الأمريكي يرفض حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي في 3 أبريل بشكل قاطع محاولة لمنع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي لإسرائيل، على خلفية الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة بعد قصف الاحتلال للقطاع وتعليق شحنات المساعدات الإنسانية.

صوت المجلس بـ 82-15 و83-15 ضد قراري رفض بشأن مبيعات قنابل ضخمة ومعدات عسكرية هجومية أخرى.

وقد قدم القرارات السناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، الذي يُصنف كمستقل لكنه يتعاون مع الديمقراطيين. وفي كل حالة، صوتت السناتور الديمقراطية تامي بالدوين من ولاية ويسكونسن بـ"نعم".

وقد علقت رويترز بأن التاريخ الطويل من الدعم الثنائي القوي لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي يعني أن القرارات التي تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة من غير المرجح أن تمر، وإن كان هناك أمل من الداعمين في أن تسهم إثارة القضية في دفع الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأمريكية لفعل المزيد لحماية المدنيين.

وفي تصريحاته التي دعت لدعم القرارات، وصف ساندرز ما يحدث للمدنيين قائلًا: "ما يحدث الآن لا يُصدق. اليوم هو اليوم 31 من دون وصول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، لا شيء. لا طعام، لا ماء، لا أدوية، لا وقود، لشهر كامل".

وتعلق إسرائيل، التي تقول إن هذا التوقف يهدف إلى الضغط على جماعة حماس في محادثات الهدنة، شحنات الغذاء والدواء والوقود.

ومن جانبه، دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيمس ريش، إلى هزيمة قرارات ساندرز، قائلًا: "إنها ستتخلى عن إسرائيل، أقرب حليف لنا في الشرق الأوسط، في لحظة حاسمة للأمن العالمي".

وقد لقي أكثر من 50,000 فلسطيني حتفهم جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما أفادت السلطات الفلسطينية. وقد بدأت الحملة بعد أن هاجم آلاف المسلحين من حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 1,200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقًا للتعدادات الإسرائيلية.

وتم تدمير جزء كبير من غزة، ما جعل مئات الآلاف من الأشخاص يختبئون في الخيام أو في المباني المدمرة.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في نوفمبر الماضي لصالح رفض ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأسبق جو بايدن، الذي انتقده البعض من التقدميين بسبب قلة الجهود التي بذلها لمساعدة الفلسطينيين في ظل تفاقم الأوضاع في غزة.

أما الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ فترة رئاسية ثانية في 20 يناير، فهو من أشد المدافعين عن إسرائيل، وقد عكس جهود بايدن في وضع بعض القيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو. كما طُرحت فكرة نقل الفلسطينيين من غزة وتحويل القطاع إلى "الريفيرا في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من هذا العام، تجاوز ترامب عملية مراجعة الكونجرس للموافقة على مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ويجعل قانون الولايات المتحدة الكونجرس صاحب الحق في مراجعة مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى ومنعها من خلال تمرير قرارات رفض. على الرغم من أن أي قرار من هذا القبيل لم يمر في الكونجرس وينجو من الفيتو الرئاسي، إلا أن القانون يتطلب تصويتًا في مجلس الشيوخ إذا تم تقديم قرار بذلك، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات غاضبة تسببت في إحراج للرؤساء السابقين.