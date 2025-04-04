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استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس

04:06 ص الجمعة 04 أبريل 2025

غزة (وكالات)

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أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي المنارة جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، أكد مراسل الجزيرة إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي آخر استهدف منزلًا في نفس المنطقة.

وفي حادثة أخرى، استشهدت فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في المناطق الغربية من مواصي خان يونس.

كما دمرت غارة إسرائيلية محطة لتحلية المياه في حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف الأطراف الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي مناطق أخرى، استهدفت غارات جوية إسرائيلية للمناطق الشمالية من مدينة رفح، بالإضافة إلى استمرار القصف الجوي والمدفعي على حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة.

وقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يواصل شن غارات على مناطق واسعة في قطاع غزة.

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