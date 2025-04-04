ترامب: رد فعل الأسواق تجاه الرسوم الجمركية كان متوقعًا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رد فعل الأسواق على فرض الرسوم الجمركية كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن جهود إدارة الكفاءة الحكومية ستستمر حتى بعد مغادرة إيلون ماسك.

وأضاف ترامب أن ماسك قد يضطر للرحيل من أجل التركيز على شركاته العديدة، رغم اعترافه بقدراته الاستثنائية، حيث قام بعمل مذهل في إدارة الكفاءة الحكومية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن خطة فرض الرسوم الجمركية تمضي وفقًا للتوقعات، مؤكدًا أن الأسواق ستنتعش رغم التراجع الحاد الذي شهدته في الآونة الأخيرة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها قبل مغادرته البيت الأبيض في طريقه إلى فلوريدا، قال ترامب: "الأسواق ستزدهر، الأسهم سترتفع، والبلاد ستنمو".

وتابع قائلاً: "العالم كله يراقب الآن ليرى إن كان هناك أي فرصة لإبرام صفقة"، مشيرا إلى تعهدات استثمارية قدمتها بعض الشركات في الأسابيع الأخيرة، لافتًا إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات يقترب من 7 تريليونات دولار.

واختتم ترامب تصريحاته قائلًا: "سترون كيف ستتطور الأمور، بلدنا سيزدهر".