الحوثيون تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية فينسون في البحر العربي

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، عن تنفيذ هجمات على حاملة الطائرات الأمريكية "فنسون" وعدد من القطع البحرية التابعة لها في البحر العربي باستخدام طائرات مسيّرة، في تصعيد جديد يستهدف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الحوثيين، في كلمة متلفزة، أن عملية استهداف "فنسون" جاءت بعد عملية سابقة "أجبرت" حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" على مغادرة المنطقة، مشيراً إلى أن الهجوم على "ترومان" أسفر عن إسقاط طائرة من طراز "إف 18" وإفشال هجوم جوي معادٍ.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث عن تنفيذ "عملية مزدوجة" استهدفت مواقع حيوية وعسكرية في مدينة يافا المحتلة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن الهجمات جاءت رداً على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي".

يذكر أن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، أن الجماعة كانت قد استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع الحربية التابعة لها، وذلك في إطار الرد على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على صعدة وصنعاء.

وأكد أن الحوثيين كانوا قد أجبروا الحاملة الأمريكية "ترومان" على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق، حيث اتجهت نحو أقصى شمال البحر الأحمر، مضيفاً أن الجماعة أعلنت استمرارها في استهداف ومطاردة حاملة الطائرات وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان على اليمن.