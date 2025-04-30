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بعد حديثه عن الانتصار في رفح.. حماس لنتنياهو: احتلالها سيتحول لكابوس يلاحقكم

10:34 م الأربعاء 30 أبريل 2025

حماس

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وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في سلسلة بيانات عاجلة أصدرتها اليوم، جماهير الأمة العربية والإسلامية إلى مواصلة الحراك الشعبي أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، وذلك تعبيرًا عن التضامن مع قطاع غزة في ظل ما وصفته بـ"العدوان المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وطالبت الحركة، في بيان لها، النقابات والاتحادات العمالية حول العالم بجعل يوم العمال، الموافق غدًا، يومًا عالميًا للضغط من أجل وقف العدوان على غزة، مؤكدة أن هذه التحركات الشعبية والدولية تمثل ركيزة أساسية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن "انتصار حاسم" و"تفكيك مدينة رفح"، وصفت حماس هذه التصريحات بأنها "محاولة يائسة للتغطية على فشل جيشه في غزة وإقناع جمهوره بوهم النصر".

وأكدت الحركة أن "مقاومة الشعب الفلسطيني ماضية حتى دحر الاحتلال"، مشددة على أن "مدينة رفح ستظل عنوانًا للصمود وكابوسًا يلاحق الغزاة كما حدث في بيت حانون وغزة وخان يونس والشجاعية".

كما ناشدت حماس المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتحرك الفوري لنصرة الشعب الفلسطيني، ووقف ما وصفته بـ"جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع".

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حماس حديث نتنياهو عن الانتصار في رفح تفكيك مدينة رفح وقف العدوان على غزة بنيامين نتنياهو
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