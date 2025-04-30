سوريا: نرفض التدخل الخارجي في شؤوننا وسيادتنا ليست للنقاش

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السورية رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدة أن الدعوات التي أطلقتها جماعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون" للمطالبة بما يُسمى "حماية دولية"، هي دعوات غير شرعية ومرفوضة تمامًا.

وأضافت الخارجية، في بيان لها، أن هذه المناشدات تمثل محاولة واضحة لتدويل أوضاع تعالجها مؤسسات الدولة السورية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد وتقوض الجهود الوطنية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار.

وجددت الحكومة السورية تأكيدها على التزامها الكامل بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية، مشيدة بالدور "المسؤول" الذي لعبه مشايخ الطائفة في "وأد الفتنة وحفظ السلم الأهلي".

وشددت الخارجية على أن جميع القضايا الوطنية تُعالج فقط بآليات وطنية، مؤكدة رفضها لأي إملاءات خارجية، ومجددة التأكيد أن سيادة سوريا "ليست موضع نقاش أو تفاوض".