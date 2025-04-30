ترامب: الصين مزقت اقتصادنا لعقود ولا نحتاج لبضائعها الرخيصة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الأمريكيين قد يحتاجون إلى تعديل عاداتهم الاستهلاكية مع تصاعد التوترات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن الأمريكيين ليسوا في حاجة للبضائع الصينية الرخيصة.

وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع بالبيت الأبيض، قلل ترامب من تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، قائلًا: "كما تعلم، قال أحدهم إن الرفوف ستكون فارغة. حسنًا، ربما سيحصل الأطفال على دميتين بدلًا من 30، وقد تكلف الدميتان بضعة دولارات إضافية".

وحذّر ترامب من أن هذه التغييرات قد تُحدث اضطرابات مؤقتة، لكنه شدد على أن "النتيجة النهائية تستحق العناء"، مضيفًا: "لديهم سفن محملة بالبضائع، الكثير منها وليس كلها لا نحتاجه".

وكان عدد من كبار المديرين التنفيذيين لشركات البيع بالتجزئة قد أعربوا، خلال لقائهم مع ترامب الأسبوع الماضي، عن قلقهم من احتمال حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد مع اقتراب فصل الصيف.

واختتم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن الصين تمثل "المصدر الرئيسي للتمزيق الاقتصادي" للولايات المتحدة على مدار العقود الماضية، مؤكدًا أن سياسات إدارته تسعى لتقليل الاعتماد على المنتجات الصينية.