ترامب: نعمل على مشروع قانون لخفض الضرائب على الأمريكيين

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود الجمهوريين في الكونغرس لدفع مشروع قانون ضريبي وصفه بـ"الكبير والجميل"، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكد ترامب خلال اجتماع عقده اليوم مع أعضاء مجلس وزرائه في البيت الأبيض، أن إدارته تركز على تنفيذ أجندة تشريعية واسعة، قد تكون "أكبر من التعريفات الجمركية" من حيث الأثر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يشق طريقه حاليًا عبر مجلس الشيوخ.

كما أثنى ترامب، على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، واصفًا جهودهما المشتركة في تمرير التشريع بـ"الهجوم الموحد" الذي يعكس التماسك الجمهوري داخل الكونغرس.