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النيران في كل مكان.. إسرائيل تناشد العالم بمساعدتها في إطفاء الحرائق (صور)

09:19 م الأربعاء 30 أبريل 2025

إسرائيل تناشد العالم بمساعدتها في إطفاء الحرائق

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وكالات

اندلعت حرائق ضخمة على أطراف مدينة القدس يوم الأربعاء، ما أدى إلى إجلاء عدد من التجمعات السكنية وإغلاق طريق رئيسي، في حين ناشدت إسرائيل المجتمع الدولي للمساعدة في إخماد النيران.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة اللهب تلتهم المناطق المحيطة بطريق القدس–تل أبيب السريع (الطريق رقم 1)، في وقت شوهد فيه أشخاص يفرون من سياراتهم هربًا من الدخان الكثيف والنيران المشتعلة في التلال المجاورة.

صورة 1 تل أبيب

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إيطاليا وكرواتيا ستُرسلان ثلاث طائرات إطفاء للمساعدة، فيما أكدت وزارة الخارجية أن إسرائيل طلبت أيضًا مساعدات من اليونان وقبرص وبلغاريا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 120 فريق إطفاء وإنقاذ شاركوا في عمليات المكافحة، مستخدمين العشرات من السيارات والطائرات والمروحيات، بينما أعلنت قوات الجيش أنها أرسلت وحدات للبحث والإنقاذ لدعم العمليات.

صورة 2 تل أبيب

وأعلنت الشرطة إجلاء ثلاث بلدات على الأقل، وإصابة 13 شخصًا، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

واندلع الحريق تزامنًا مع "يوم الذكرى" لقتلى الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إلغاء العديد من الفعاليات الرسمية التي تسبق الاحتفال بعيد الاستقلال، بما في ذلك الحفل الرسمي المركزي الذي كان من المقرر عقده في القدس.

صورة 3 تل أبيب

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