باكستان: على الهند معالجة مشاكلها الداخلية بدل اتهام آخرين وأى اعتداء علينا سيواجه بقوة

وكالات

أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أن باكستان لا علاقة لها بالاعتداء الذي وقع في بهلغام بمنطقة كشمير، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت تعازيها بالفعل.

وأوضح "دار"، في تصريحات صحفية، أن الهند توجه اتهامات لباكستان دون أدلة، بهدف تحقيق "أهداف صغيرة"، مشددًا على أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها بلاده دون مبرر.

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني، أن "سلوك الهند أصبح معروفًا في محاولاته لصرف الأنظار عن جهود الكشميريين لنيل حقهم في تقرير المصير"، مشيرًا إلى أن سجل الهند حافل باستخدام الإرهاب لاضطهاد الكشميريين وخرق القانون الدولي، وأن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة هو استمرار احتلال الهند لكشمير.

واتهم الوزير الباكستاني القيادة الهندية باستغلال الأحداث الجارية لخدمة مصالح حزبية داخلية، مطالبًا بتحقيق دولي شفاف في حادثة بهلغام، مضيفاً: "على الهند أن تركز على معالجة مشاكلها الداخلية بدلاً من اتهام الآخرين".

وأكد في ختام تصريحاته أن أي اعتداء هندي "سيواجه بقوة"، وأن موقف القيادة الباكستانية حازم فيما يخص وحدة البلاد وأمنها.