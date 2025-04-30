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القوات السورية تعلن سيطرتها الكاملة على بلدة صحنايا بدمشق

08:27 م الأربعاء 30 أبريل 2025

القوات السورية الحكومية

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دمشق - (د ب أ)

أعلنت القوات الحكومية السورية، مساء اليوم الأربعاء، سيطرتها على منطقة صحنايا بالكامل، قرب دمشق، بعد معارك استمرت أكثر من 20 ساعة بين قوات وزارة الدفاع وقوات الأمن العام ضد المسلحين الدروز، وخلفت المعارك أكثر من 20 قتيلا من الطرفين.

وقال مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان في تصريح نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "نعلن انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار".

دارت معارك عنيفة جداً داخل مدينة صحنايا من جهة مدخل المدينة الغربي، كما اندلعت معارك أخرى في حي أشرفية صحنايا قرب منطقة الطيارة والبنك العربي.

وشهدت المدينة نزوح عشرات الآلاف من الأهالي الذين توجهوا إلى المدن المحيطة بمدينة صحنايا، وأبرزها العاصمة دمشق، كما سادت حالة من الرعب في أوساط السكان جراء الاشتباكات العنيفة.

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