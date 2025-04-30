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مصدر أمني لبناني: فككنا أكثر من 90% من بنى حزب الله العسكرية جنوب الليطاني

08:17 م الأربعاء 30 أبريل 2025

الجيش اللبناني

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وكالات

أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الأربعاء، بأن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 90% من البنى العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة جنوب نهر الليطاني، المحاذية للحدود مع إسرائيل، وذلك منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"، أن الجيش أنجز تفكيك القسم الأكبر من هذه البنية، مشيراً إلى احتمال وجود مواقع لم يُكشف عنها بعد، لكن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة حال اكتشافها.

وأضاف: "حزب الله انسحب، وقال افعلوا ما تريدون... لم تعد هناك تركيبة عسكرية له جنوب الليطاني".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش يواصل تنفيذ مهامه في جنوب الليطاني، ويطبّق القرار 1701 في البلدات التي ينتشر فيها، مشيراً إلى أن استكمال الانتشار حتى الحدود يعوقه استمرار إسرائيل في احتلال خمس تلال لا تحمل أهمية استراتيجية.

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الجيش اللبناني تفكيك بنى حزب الله العسكرية حزب الله
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