أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات وسفن مرتبطة بتجارة النفط الإيراني

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على سبعة كيانات منخرطة في تجارة المنتجات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية، في إطار سياسة الضغط القصوى على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة صنّفت سفينتين على أنهما "ممتلكات محظورة" بسبب ارتباطهما بتجارة النفط الإيراني، مشددًا على أن إدارة الرئيس ترامب كانت ملتزمة بإيصال صادرات إيران غير المشروعة من النفط إلى "الصفر".

وأكد "روبيو"، أن واشنطن ستواصل اتخاذ خطوات إضافية لمحاسبة إيران وكافة شركائها المتورطين في التهرب من العقوبات الأمريكية.