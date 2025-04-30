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اشتباكات عنيفة في بلدة صحنايا بدمشق والطيران الإسرائيلي يشن غارات

07:06 م الأربعاء 30 أبريل 2025

الطيران الإسرائيلي

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دمشق - (د ب أ)

تتواصل الاشتباكات العنيفة داخل مدينة صحنايا وأشرفية صحنايا بجنوب دمشق، وقد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي تجمعا لعناصر الأمن العام دخل مدينة أشرفية صحنايا اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية بأن "معارك عنيفة جداً تجري الآن داخل مدينة صحنايا من جهة مدخل المدينة الغربي، ومعارك أخرى تجري في حي أشرفية صحنايا قرب منطقة الطيارة والبنك العربي".

وشهدت المدينة نزوح عشرات الآلاف من الأهالي الذين توجهوا إلى المدن المحيطة بمدينة صحنايا، وأبرزها العاصمة دمشق، وكما تشهد حالة من الرعب جراء الاشتباكات العنيفة.

وبالإضافة إلى ذلك، قال قائد عسكري لدى وزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء الألمانية: "تسيطر القوات الحكومية على أكثر من 70 بالمئة من مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، ولكن ما يصعب عملية السيطرة هو وجود قناصيين من المسلحين الدروز على المباني العالية التي يوجد بداخلها مدنيون ".

وأضاف: "نتقدم بهدوء داخل المدينة حتى لا يكون هناك خسائر من المدنيين".

وتواصل قوات الامن العام وقوات وزارة الدفاع الدخول إلى المدينة من الجهتين الغربية والشرقية بأعداد تتجاوز أكثر من ألف عنصر معززين بالأسلحة المتوسطة ومضادات الطيران والقذائف الصاروخية.

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