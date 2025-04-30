بسبب عاصفة.. انقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص في ولايات أمريكية

بيتسبرج - (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام دولية، أن عاصفة قوية تسببت في إسقاط أشجار وخطوط كهرباء، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن نصف مليون شخص في ولايتي بنسلفانيا وأوهايو وولايات مجاورة صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لموقع "باور أوتيدج دوت يو إس" الإلكتروني الذي يرصد انقطاعات التيار الكهربي، انقطعت الكهرباء عما يربو على 440 ألف شخص في بنسلفانيا و 50 ألفا آخرين في أوهايو، وعن آلاف المنازل في ولايات مجاورة، من بينها ميشيجان ونيويورك ووست فرجينيا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن رجلاً لقي حتفه صعقا مساء أمس الثلاثاء بينما كان يحاول إخماد حريق في كومة تبن قرب عمود مرافق، كما أن منطقة "ستيت كوليدج" قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ، مما أسفر عن سقوط العديد من الأشجار وأعمدة المرافق، حسب ما ذكرت الشرطة.

وفي بيتسبرج، توفى رجل في منطقة "ساوث سايد سلوبس" مساء أمس الثلاثاء بعدما صعقته الكهرباء، وفقا لمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة السلامة العامة في بيستبرج.