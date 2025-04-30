سانا: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدة صحنايا بريف دمشق

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، دون صدور تفاصيل عن حجم الأضرار أو الإصابات حتى اللحظة.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن قوات الأمن انتشرت في المنطقة لسحب السلاح غير القانوني من العصابات الخارجة عن القانون، مؤكدةً أن الهدف هو إعادة الاستقرار وبسط السيطرة الأمنية.

وأوضحت مديرية الأمن في ريف دمشق أنها تمكنت من دخول جميع أحياء البلدة، وأنها باشرت تنفيذ إجراءات أمنية لضمان عودة الهدوء إلى المنطقة.

من جانبه، صرّح مدير الأمن العام في ريف دمشق بانتهاء العملية الأمنية ضد "العصابات الخارجة عن القانون"، مشيراً إلى إلقاء القبض على عدد من المسلحين الذين استهدفوا عناصر الأمن، ومشيرا إلى أن العمليات ستتواصل لملاحقة كل من يهدد الأمن العام والسلم الأهلي.

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة استباقية ضد ما زعم أنه "مجموعة متطرفة" كانت تُعد لهجوم يستهدف السكان الدروز في بلدة صحنايا القريبة من دمشق، واصفًا الضربة بأنها "رسالة حازمة" للنظام السوري بضرورة حماية أبناء الطائفة الدرزية.