مسؤولان أوكرانيان: كييف مستعدة لتوقيع اتفاق مع واشنطن بشأن الموارد المعدنية

كييف - (أ ب)

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن مسئوولان أوكرانيان أكدا استعداد كييف لتوقيع اتفاق تاريخي بشأن الموارد المعدنية مع الولايات المتحدة في واشنطن اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته المصادر.

وأشار المسؤولان الأوكرانيان رفيعا المستوى، أن وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، موجودة حاليا في واشنطن من أجل التنسيق النهائي للتفاصيل الفنية للاتفاق.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي ضغطت من أجل توقيع الاتفاق، مستعدة أيضا للتوقيع على الاتفاق، أم لا.

وقال ترامب إنه يريد العناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا كشرط للاستمرار في تقديم مزيد من الدعم لها في حربها التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات مع روسيا..

وتمتلك أوكرانيا كميات من التيتانيوم، والتي تستخدم لصناعة أجنحة الطائرات وغيرها من الصناعات الفضائية، كما تمتلك أيضا الليثيوم، وهو عنصر مهم لعدة تقنيات حالية في البطاريات واليورانيوم الذي يستخدم للطاقة النووية والمعدات الطبية والأسلحة، وبالإضافة إلى ذلك، لديها أيضا الجرافيت والمنجنيز، وكلاهما يستخدمان في بطاريات المركبات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الأوكراني على نص الاتفاق قبل اجتماع واشنطن، ليتم بعد ذلك توقيعه بواسطة ممثل حكومي مفوض، وسيتطلب الاتفاق لاحقا تصديق البرلمان الأوكراني قبل أن يدخل حيز التنفيذ.