أردوغان: ما تقوم به إسرائيل في سوريا استفزاز غير مقبول ولن نسمح بفرض أمر واقع

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل تسعى لنقل النار التي أشعلتها في فلسطين ولبنان إلى سوريا، وبدأت بالفعل بسفك الدماء في دمشق، مشددًا على أن ما تقوم به إسرائيل في سوريا استفزاز لا يمكن القبول به.

وأوضح "أردوغان"، أن تركيا تولي الأولوية لتمثيل جميع المجموعات في سوريا وللحوار فيما بينها، ولن تسمح بفرض أمر واقع أو بأي مبادرة تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأضاف الرئيس التركي، أن السلطات السورية لن تقبل بوجود أي سلطة أو كيان مسلح، مشيرًا إلى أن أنقرة تتبنى النهج ذاته لضمان أمن حدود تركيا، مشدداً على أن بلاده ستظهر ردة فعلها بطرق مختلفة تجاه كل محاولات جر سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار.

وتابع: أن المنظمات الإرهابية المنتشرة في سوريا تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار البلاد، مشددًا على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لتركيا.