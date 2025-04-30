زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل يكشف تعليمات من نتنياهو بشأن سوريا: سيحدث تغيير كبير

(وكالات)

كشف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، عن تدخل مباشر من القيادة الإسرائيلية في الوضع بسوريا، مؤكداً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات خاصة تتعلق بالوضع في سوريا، مع وعود بحدوث "تغيير وشيك"، وذلك في خضم تصاعد التوترات الطائفية في ريف دمشق،

ودعا طريف، أثناء تواجده بين أبناء الطائفة الدرزية، إلى التحلي بالهدوء، مشدداً على أن الأمور "تحت السيطرة"، ومؤكداً أن الدولة الإسرائيلية والجيش والعالم كله يقفان إلى جانب الدروز، وأن لا حاجة للاحتجاجات أو التصعيد.

كم هي كبيرة المسؤولية على عاتقك يا سماحة الشيخ موفق طريف

قدها وقدود وانت الامين ابن الامين ...

تحية الى شيخ العقال الامين موفق طريف pic.twitter.com/dUxXOnqPRw — Dr.Ghazi El Masri غازي المصري (@Drgm333) April 30, 2025

في السياق ذاته، أعلن مكتب نتنياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة استباقية ضد ما زعم أنه "مجموعة متطرفة" كانت تُعد لهجوم يستهدف السكان الدروز في بلدة صحنايا القريبة من دمشق، واصفًا الضربة بأنها "رسالة حازمة" للنظام السوري بضرورة حماية أبناء الطائفة الدرزية.

وقال البيان الرسمي: "نتوقع من الحكومة السورية أن تتحرك لمنع أي اعتداءات على الطائفة الدرزية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدات من هذا النوع".

وتقع بلدة صحنايا، التي تقطنها أقليات درزية ومسيحية، على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة السورية. وقد شهدت البلدة مواجهات دامية خلال ساعات الليل بين مجموعات مسلحة على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على اشتباكات مشابهة في منطقة جرمانا المجاورة، والتي أدت إلى سقوط 17 قتيلاً، بينهم 8 مقاتلين دروز و9 من عناصر الأمن السوري، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.