نرفض أي إساءة للرسول محمد.. شيخ عقل دروز لبنان يحذر من وقوع فتنة في سوريا



(وكالات)

علق شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، اليوم الأربعاء، على الأحداث الأخيرة في سوريا، قائلا إنها تمثل مشروعًا يستهدف إشعال الفتن داخل المجتمع.

وشدد شيخ عقل طائفة الموحدين، على ضرورة أن تحترم الدولة السورية حقوق جميع مكونات شعبها بكل أطيافه. كما شدد على أن الدروز لم يكونوا يومًا إلا جزءًا من النسيج الوطني السوري، ولم يترددوا في تقديم الولاء للوطن.

وأشار شيخ العقل إلى وجود أطراف خفية تسعى لزيادة التوترات والصراعات في المنطقة، داعيًا إلى ضرورة تحمل الحكومة السورية وقوى الأمن المسؤولية في ضبط الفصائل المتطرفة ومنع تفشي الفوضى.

وفي سياق آخر، أعرب عن إدانته القوية للإساءة إلى الرسول الكريم محمد، مستنكرًا محاولات إثارة الفتن الطائفية، داعيًا في الوقت نفسه الدول المعنية بالشأن السوري إلى التدخل الفوري لحل الأزمة الأمنية المتفاقمة.

وشدد على رفض طائفته للمخططات التي تهدف إلى تقسيم سوريا، مؤكدًا على الهوية العربية الإسلامية التي يتمسك بها الدروز. كما رفض أي محاولات تدفعهم نحو قومية مستقلة، مؤكدًا أنهم يرفضون العداء مع أي مذهب إسلامي، معربين عن موقفهم الثابت في دعم الحوار والمحبة بين جميع أطياف المجتمع.

يأتي هذا بعد أن شهدت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا حالة من العنف والتوتر بين مسلحين من الطائفة الدرزية وآخرين، خاصة في جرمانا، التي شهدت سقوط أكثر من 10 قتلى حسب تقارير محلية.

وبدأت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية في نشر تعزيزات في محيط جرمانا، مما ساهم في استعادة الهدوء ووقف الاشتباكات العنيفة التي كانت تجتاح المنطقة. كما ترددت أنباء عن عقد اجتماع طارئ بين قادة المدينة المحليين والمسؤولين الحكوميين، بمشاركة سياسيين، بهدف احتواء الأزمة والتخفيف من حدة التوترات.

وجاءت هذه المواجهات على خلفية تداول تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين الأهالي، مما فجر الأزمة وأدى إلى تصاعد الاشتباكات في المنطقة.

وبعد أحداث جرمانا شهدت أشرفية صحنايا اشتباكات أخرى قالت وزارة الداخلية السورية إن عناصر خارجين عن القانون استهدفوا عناصر الأمن السوري ومدنيين ما أدى لمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.

وزامن ذلك قيام إسرائيل بشن مجموعة هجمات على أشرفية صحنايا، قالت إنها جاءت بذريعة حماية الدروز في سوريا.