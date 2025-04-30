أوكرانيا تطالب بهدنة وقف إطلاق النار مع روسيا لـ30 يومًا

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيا، أن كييف تؤكد مجددًا استعدادها لإجراء محادثات سلام مع موسكو بأي صيغة بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا.

وقال سيبيا، إنه إذا كانت روسيا مستعدة لوقف إطلاق نار لمدة 60 أو 90 يومًا "فنحن منفتحون على ذلك أيضًا"، مضيفًا "يجب على روسيا أن تتوقف عن الحديث عن استعدادها للسلام وتبدأ بالعمل فعليًا".

وردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول أمس الاثنين، على إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين هدنة من 7 إلى 11 مايو المقبل بمناسبة "يوم النصر"، ودعا إلى وقف فوري للنار لا يقل عن 30 يومًا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو، إن بلاده "استجابت بشكل إيجابي في 11 مارس للمقترح الأمريكي بوقف إطلاق نار شامل"، لافتًا إلى أن كييف قدمت مقترحًا لـ"وقف الهجمات، على الأقل على الأهداف المدنية.

ومن جانبها، قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن تسوية الصراع يجب أن تتم مع أوكرانيا وليس الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تثمن الجهود الأمريكية لتحقيق تسوية سلمية، إلا أن الصراع في أوكرانيا معقد للغاية ولا يمكن حله بشكل فوري.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن روسيا يجب أن تحقق أهدافها في أوكرانيا "ومن الأفضل أن يتم ذلك عبر الطرق السلمية"، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الجهود الدبلوماسية لحل النزاع مع كييف.

وأضاف "نعمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا"، لافتًا إلى أن روسيا لم تسمع بعد أي إشارات من كييف بشأن الاستعداد للحوار مع موسكو دون شروط مسبقة.