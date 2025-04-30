الخارجية تتابع واقعة احتجاز طلاب مصريين في قيرغيزستان

(وكالات)

صرحت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، أنها تتابع واقعة احتجاز أربعة طلبة مصريين في الجمهورية القيرغيزية منذ 28 أبريل الماضي.

وقامت السفارة المصرية في كازاخستان، التي تقوم بمهام التمثيل غير المقيم في الجمهورية القيرغيزية، بالتواصل مع السلطات القيرغيزية فور علمها بالواقعة للاطمئنان على أحوال الطلبة المصريين، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها وفقاً للقوانين ذات الصلة في الجمهورية القيرغيزية.

وتواصلت السفارة المصرية في كازاخستان، مع أهالي الطلبة المحتجزين بصورة دورية لاطلاعهم على المستجدات، كما قامت السفارة المصرية بتوجيه مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية القيرغيزية لطلب الاطلاع على آخر ملابسات الواقعة وموعد جلسة المحاكمة المرتقبة للطلبة، وإفادة إذا ما كان الطلبة المحتجزين قد قاموا بتوكيل محامٍ من الجمهورية القيرغيزية من أولياء أمورهم، فضلاً عن طلب تسهيل تواصل السفارة هاتفياً مع الطلبة.

وقد وجه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بتشكيل فريق مصري من السفارة في كازاخستان بالتنسيق مع الجامعة القيرغيزية، لتسهيل حضور أولى جلسات محاكمة الطلاب، حال تحديد موعدها، لتيسير حصولهم على كافة الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية.