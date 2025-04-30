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إعلام عبري: السلطة الفلسطينية تعرض على إسرائيل المساعدة بإخماد حرائق القدس

04:37 م الأربعاء 30 أبريل 2025

إسرائيل

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وكالات

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية عرضت على الحكومة الإسرائيلية المساعدة في إطفاء الحرائق التي تقترب من المستوطنات في القدس، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال لم ترد على الاقتراح.

واندلعت، اليوم الأربعاء، حرائق ضخمة في جبال القدس، ما تسبب في وقوع 12 مصابًا بحالات اختناق، وإعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية حالة طوارئ وطنية، مطالبة مساعدة الجيش لقوات الإطفاء من أجل التعامل مع الحرائق.

وتعمل 10 طائرات ومروحيتا إطفاء على إطفاء الحرائق، كما توجهت إسرائيل إلى قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا بطلب للحصول على طائرات إطفاء حرائق، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية.

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إسرائيل السلطة الفلسطينية القدس
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