إعلام عبري: السلطة الفلسطينية تعرض على إسرائيل المساعدة بإخماد حرائق القدس

وكالات

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية عرضت على الحكومة الإسرائيلية المساعدة في إطفاء الحرائق التي تقترب من المستوطنات في القدس، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال لم ترد على الاقتراح.

واندلعت، اليوم الأربعاء، حرائق ضخمة في جبال القدس، ما تسبب في وقوع 12 مصابًا بحالات اختناق، وإعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية حالة طوارئ وطنية، مطالبة مساعدة الجيش لقوات الإطفاء من أجل التعامل مع الحرائق.

إسـ. ـرائيل تعلن حالة الطوارئ وترفع مستوى التأهب إلى أقصى درجة، والجيش يتدخل لمساندة فرق الإطفاء.



ومئات المستوطنين يفرّون سيرًا على الأقدام، والنيران تلتهم الأخضر واليابس



حتى أن بعض سيارات الاطفاء التي جاءت تطفي الحرائق في القدس احترقت من شدة النيران



ماذا يحدث؟

ثـريد متجدد 🧵 pic.twitter.com/4oQJlVP6iB — د.بن سعيد Bin Saeed𓂆 (@Se2Bin2) April 30, 2025

وتعمل 10 طائرات ومروحيتا إطفاء على إطفاء الحرائق، كما توجهت إسرائيل إلى قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا بطلب للحصول على طائرات إطفاء حرائق، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية.